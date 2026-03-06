ليبيا تواجه النيجر وليبيريا تجريبيّا
منتخب ليبيا الأول لكرة القدم خلال إحدى المباريات السابقة (أرشيفية)
طرابلس ـ رويترز 2026.03.06 | 05:53 pm
أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، الجمعة، أن المنتخب الأول بقيادة المدرب السنغالي أليو سيسيه، سيخوض مباراتين تجريبيتين أمام النيجر وليبيريا في وقت لاحق من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.
وقال الاتحاد الليبي عبر حسابه على منصة «فيسبوك»: «يستعد المنتخب الأول لخوض مباراتين تجريبيتين في 22 مارس بالمغرب».
وأضاف: «سيخوض منتخبنا الوطني أول لقاء تجريبي أمام منتخب النيجر، على أن يواجه في المباراة التجريبية الثانية منتخب ليبيريا».
وتندرج هاتان المواجهتان ضمن فترة التوقف الدولي والتحضير للاستحقاقات المقبلة، قبل الظهور المرتقب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.