ليبيا تواجه النيجر وليبيريا تجريبيّا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة ​القدم، الجمعة، أن المنتخب الأول بقيادة المدرب السنغالي أليو سيسيه، سيخوض مباراتين تجريبيتين أمام النيجر وليبيريا ‌في وقت ‌لاحق ​من ‌شهر ⁠مارس الجاري، ⁠وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

وقال الاتحاد الليبي عبر حسابه على منصة «فيسبوك»: «يستعد المنتخب الأول ⁠لخوض مباراتين تجريبيتين في 22 مارس بالمغرب».

وأضاف: «سيخوض منتخبنا ‌الوطني أول لقاء تجريبي أمام منتخب ⁠النيجر، ⁠على أن يواجه في المباراة التجريبية الثانية منتخب ليبيريا».

وتندرج هاتان المواجهتان ضمن فترة التوقف الدولي والتحضير للاستحقاقات المقبلة، قبل الظهور المرتقب في تصفيات ​كأس ​أمم إفريقيا 2027.