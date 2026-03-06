الرئيسية / الصورة .. قصة

الإنجليزيات يستعددن

2026.03.06 | 06:29 pm
كثَّفت سارينا ويجمان، مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، التحضيرات لمواجهة أيسلندا، السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم. الإنجليزيات يستعددن

الإنجليزيات يستعددن

الإنجليزيات يستعددن

الإنجليزيات يستعددن

الإنجليزيات يستعددن

الإنجليزيات يستعددن

الإنجليزيات يستعددن