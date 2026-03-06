القبض على بريتني تحت تأثير الكحول

أكدت دورية الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لرويترز، الجمعة، إلقاء القبض على المغنية بريتني ​سبيرز، الأربعاء، في مقاطعة فينتورا للاشتباه في القيادة تحت تأثير الكحول.

وتلقى مركز اتصالات فينتورا، التابع للدورية، بلاغًا في نحو الـ 8:48 مساء الأربعاء يفيد بأن سيارة بي.إم.دبليو سوداء تسير بشكل متهور وبسرعة عالية.

وبعد فترة ‌وجيزة، حدَّد ‌أفراد الأمن مكان ​السيارة ‌وشرعوا ⁠في إيقافها.

وقالت ​دورية الطرق ⁠السريعة في كاليفورنيا إنَّ سبيرز التي كانت بمفردها في السيارة «بدت عليها علامات ضعف» نتيجة تأثير مزيج من الكحول والمخدرات.

وأضافت أنَّ سبيرز خضعت لسلسلة من اختبارات الرصانة الميدانية، وهي اختبارات تجري ⁠لتقييم ما إذا كان السائق ‌تحت تأثير ‌الكحول.

وأُودعت سبيرز داخل سجن ​مقاطعة فينتورا الرئيس ‌في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

ولم ‌يرد ممثل عن سبيرز حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

واسترجعت سبيرز زمام حياتها الخاصة وأموالها عام 2021 بعدما أنهى ‌قاض وصاية دامت 13 عامًا تحوَّلت إلى قضية أثارت اهتمامًا ⁠وجدلًا واسعين ⁠بين الجمهور والنقاد، على الرغم من أنَّ هذا النوع من الوصاية يُفترض عادة أنه وُضع لحماية المسنين.

وظلت المغنية تناشد المحكمة على مدى شهور لإنهاء الوصاية التي كانت تحكم حياتها الشخصية وممتلكاتها البالغة 60 مليون دولار منذ عام 2008.

وكان والدها جيمي سبيرز هو من أقام دعوى الوصاية وأشرف ​عليها بعد تعرضها لانهيار ​عصبي في 2007 ودخولها المستشفى، بسبب مشكلات نفسية لم يُفصح عنها.