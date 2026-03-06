يونايتد ينوي رفع أسعار التذاكر

يعتزم مانشستر يونايتد رفع أسعار التذاكر الموسمية بنسبة 5 في المئة في ملعب «أولد ترافورد» ابتداءً من الموسم المقبل 2026ـ2027، وسينقل أماكن المئات من المشجعين، لتوفير المزيد من المقاعد المخصَّصة للضيافة.

وقال مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة الذي لم يتوّج باللقب منذ عام 2013، الجمعة، إنَّ هدفه هو العودة إلى قمة كرة القدم المحلية والأوروبية.

وأضاف: «نرغب في مواصلة الاستثمار في الفريق، وأن نطوّر مرافقنا بحيث نوفر للجماهير أفضل تجربة ممكنة، كما يجب علينا أيضًا ضمان الاستدامة المالية مع مراعاة التضخم وارتفاع التكاليف».

وتابع مانشستر يونايتد أنَّ الزيادة التي تبلغ نسبتها 5 في المئة في أسعار التذاكر تتجاوز قليلًا جنيهين إسترلينيين للمباراة الواحدة بالنسبة لحاملي التذاكر الموسمية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة.