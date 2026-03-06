النصر.. إبعاد العقيدي وضم البوعينين

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، نواف العقيدي حارس المرمى، من قائمته أمام نيوم، السبت، على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن قرار جيسوس جاء نظير معاناة العقيدي من آلام في الظهر، وضم عوضًا عنه مبارك البوعينين حارس فريق تحت 21 عامًا.

وكانت «الرياضية» قد أشارت في 4 مارس، إلى أن جيسوس استدعى مبارك البوعينين وعبد الرحمن العتيبي للتدرب مع الفريق، الخميس، سدًا للنقص في مركز حراسة المرمى.

وضمت قائمة اللاعبين: «البرازيلي بينتو، سلطان الغنام، نواف بوشل، الفرنسي سيماكان، الإسباني مارتينيز، عبد الإله العمري، نادر الشراري، سالم النجدي، الفرنسي كومان، الكرواتي بروزوفيتش، علي الحسن، البرازيلي أنجيلو، سعد الناصر، السنغالي ساديو ماني، أيمن يحيى، البرتغالي جواو فيليش، عبد الله الحمدان، وعبد الرحمن غريب».

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري «روشن» برصيد 61 نقطة جمعها من 20 انتصارًا وتعادل واحد و3 خسائر، فيما يحتل نيوم المركز الثامن بـ28 نقطة حصدها من 9 انتصارات و5 تعادلات مقابل 10 هزائم.