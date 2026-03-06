الرئيسية / الصورة .. قصة

إنتر.. استعدادات الديربي

2026.03.06 | 07:04 pm
واصل لاعبو فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم تحضيراتهم الميدانية، تأهبًا لمواجهة ميلان، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي. (حساب إنتر ميلان في إكس) إنتر.. استعدادات الديربي

