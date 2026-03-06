الرئيسية / الصورة .. قصة

ميلان.. جري وتسديد

2026.03.06 | 07:15 pm
ركز الإيطالي ماسيمليانو أليجري، مدرب فريق ميلان الأول لكرة القدم، على الجري والتسديد خلال التدريبات، استعدادًا لمواجهة الديربي أمام الإنتر، الأحد (المركز الإعلامي ـ ميلان) ميلان.. جري وتسديد

