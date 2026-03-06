جوارديولا يعول على الحظ أمام نيوكاسل

يرى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، أن الحظ يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا حين يواجه نيوكاسل يونايتد للمرة الخامسة الموسم الجاري.

وقال مدرب مانشستر سيتي: نعرف بعضنا البعض جيدًا، لا توجد مفاجآت، فهذه ليست المواجهة الأولى بيننا الموسم الجاري».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «كم مرة لعبنا ضد نيوكاسل ومدربه إيدي هاو؟! مرات عديدة، لكن الأمر مماثل بالنسبة لنا، هذا هو الواقع، عندما تكون الفوارق ضئيلة للغاية يصبح الحظ مهمًا».

ويحل السيتي ضيفًا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك، بالدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت، بعد أن سبق له مواجهة الفريق ذاته مرتين في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى مواجهتين مثلهما في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وجرت جميع المباريات خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث فاز نيوكاسل على أرضه في أول مواجهة بالدوري، بينما انتصر السيتي في المباريات الثلاث الأخرى.