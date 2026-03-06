ديمبلي يلحق بقائمة موناكو

انضم الفرنسي عثمان ديمبلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، إلى قائمة فريقه باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، لمواجهة موناكو، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي.

وغاب ديمبلي عن آخر ثلاث مباريات للفريق بسبب إصابة في ربلة الساق، وكان قد خرج متأثرًا بإصابته خلال مواجهة ذهاب ملحق دوري الأبطال أمام موناكو منذ ثلاثة أسابيع مضت.

ولم يكشف الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن موقف ديمبلي من المشاركة أساسيًّا في المباراة.

ويستضيف باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 من البطولة في ملعب حديقة الأمراء، الأربعاء المقبل.