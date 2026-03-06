كاريلي يريح ضمك بعد الثلاثية

منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة يومين عقب الفوز على الرياض 3ـ0، في خميس مشيط، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وجاء قرار كاريلي بعد تحقيق ثاني انتصار له مع الفريق الجنوبي، في ظهوره الخامس على رأس الجهاز الفني، إذ نجح في قيادة ضمك إلى تحقيق انتصارين والتعادل في مباراة واحدة.

ويستأنف ضمك تدريباته مطلع الأسبوع استعدادًا لمواجهة النجمة، الخميس 12 مارس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ويحتل ضمك المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن بعد جمعه 19 نقطة من 3 انتصارات و10 تعادلات و12 هزيمة.