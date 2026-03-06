مالكوم.. سالم.. وبنزيما يعودون أساسيين

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، يتجه إلى إعادة الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي مالكوم فيليبي، وسالم الدوسري قائد الأزرق، إلى التشكيل الأساسي في مواجهة النجمة، الجمعة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وسبق للثلاثي مالكوم وسالم الدوسري وبنزيما أن شاركوا أساسيين في ثلاث مباريات للهلال خلال الموسم الجاري، إذ حضروا في مواجهة الأخدود التي انتهت بفوز الهلال 6ـ0، ومباراة الاتفاق التي كسبها الأزرق 2ـ0، إضافة إلى لقاء الاتحاد الذي انتهى بالتعادل 1ـ1.

في المقابل، غاب بنزيما عن التشكيل الأساسي في مواجهة التعاون، كما غاب الثلاثي مالكوم وسالم وبنزيما عن المشاركة أساسيين في لقاء الشباب الأخير، قبل أن يتجه الجهاز الفني لإعادتهم إلى التشكيل الأساسي في مباراة الجمعة.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في دوري روشن السعودي برصيد 58 نقطة، فيما يأتي النجمة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.