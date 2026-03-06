في الديربي.. كونسيساو يفضل بيرجوين على ميتاي

اختار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين في التشكيل الذي يخوض ديربي جدة أمام الأهلي، الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، فيما أبعد الألباني ماريو ميتاي، الظهير الأيسر، عن القائمة كليًا.

وخلت الخيارات الأجنبية الثمانية المسموح بضمها إلى القائمة من ميتاي، رغم مشاركته أساسيًا في آخر 3 جولات، وفي 6 من المباريات السبع الماضية للفريق ضمن بطولة الدوري.

ويُراهِن كونسيساو على بيرجوين الذي لم يشارك سوى في واحدة من آخر 9 مباريات ضمن بطولة الدوري، وهي مواجهة الحزم لحساب الجولة العاشرة المؤجلة.

وفيما فضّل المدرب اللاعب الهولندي على ميتاي، ثبّت باقي عناصر تشكيل المباراة الماضية، التي فاز فيها الاتحاد على الخليج بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ 24.

ويبدأ الاتحاد الديربي بالصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وأحمد شراحيلي، وحسن كادش.

وفي الوسط يلعب المالي محمدو دومبيا إلى جوار البرازيلي فابينيو تفاريس، وأمامهما الجزائري حسام عوار، صانع اللعب، فيما يتكون الهجوم من الفرنسي موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرجوين، الجناحين الأيمن والأيسر، وبرفقتهما المغربي يوسف النصيري، رأس الحربة.