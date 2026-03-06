محرز ومجرشي يعودان في الديربي.. وحامد يعوض ديميرال

استعاد الجناح الجزائري رياض محرز، وزميله علي مجرشي، الظهير الأيمن، موقعيهما في التشكيل الأساسي، الجمعة، أمام الاتحاد، لحساب الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، بينما يعوِّض المدافع ريان حامد غياب زميله التركي ميريح ديميرال.

وفي المباراة الماضية أمام الرياض، غاب محرز للراحة، واكتفى مجرشي بالدخول بديلًا خلال الوقت بدل الضائع، ولعب مكانهما الجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، ومحمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن.

ويجلس جونسالفيس وعبد الرحمن على مقاعد البدلاء في بداية الديربي، تزامنًا مع عودة محرز ومجرشي للتشكيل.

وكما أشارت «الرياضية»، عشية اللقاء، لم ينضم ديميرال إلى القائمة بداعي الإصابة، وأتاح غيابه فرصة المشاركة لريان حامد.

ويبدأ الأهلي المباراة بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار علي مجرشي، وريان حامد، والبرازيلي روجير إيبانيز، وزكريا هوساوي.

ويتكون خط الوسط من الإيفواري فرانك كيسيه، والفرنسي فالنتين أتانجانا، وزياد الجهني، فيما يضم الخط الأمامي محرز، والبرازيلي ويندرسون جالينو، الجناحين الأيمن والأيسر، والإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة.