4 تغييرات هلالية.. بنزيما يعود ومراد أساسيا

عاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى التشكيلة الأساسية أمام النجمة، الجمعة، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الضامة.

واعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الأزرق، على بنزيما في خط الهجوم ضمن أربعة تغييرات طالت التشكيلة الأساسية مقارنة بالتي فازت على الشباب 5ـ3 ، الجمعة الماضي لحساب الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

ودخل بنزيما القائمة الأساسية بدلًا من البرازيلي ماركوس ليوناردو الذي وضعه المدرب الإيطالي على دكة البدلاء بعد أن كان أساسيًا أمام الشباب.

أما التغييرات الثلاثة الأخرى فتضمنت مراد هوساوي الذي يشارك للمرة الأولى أساسيًا على صعيد منافسات الدوري، إضافة إلى سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم فيليبي.

وجاءت مشاركة هوساوي وسالم ومالكوم على حساب البرتغالي روبن نيفيش والفرنسي سايمون بوابري وسلطان مندش الذين خاضوا لقاء الشباب من بدايته.

وصادقت عودة بنزيما وسالم ومالكوم على ما نشرته «الرياضية»، الجمعة تحت عنوان: «مالكوم.. سالم.. وبنزيما يعودون أساسيين»، وكشفت في سياق الخبر نقلًا عن مصادر خاصة أن الإيطالي إنزاجي يتجه إلى إعادة الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي مالكوم فيليبي، وسالم الدوسري قائد الأزرق، إلى التشكيل الأساسي في مواجهة النجمة.

وافتقد الأزرق إلى جهود بنزيما في مواجهتي التعاون والشباب لحساب الجولتين الماضيتين من الدوري بداعي الإصابة، بينما غاب سالم ومالكوم عن المشاركة أساسيين أمام الشباب.

في المقابل، أبقى إنزاجي على 7 لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا، وهم: المغربي ياسين بونو حارس المرمى، السنغالي كاليدو كوليبالي، الفرنسي ثيو هيرنانديز، علي لاجامي، متعب الحربي، محمد كنو، والصربي سيرجي سافيتش.

ويحتل الفريق الهلالي المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يتذيل النجمة الترتيب بـ8 نقاط قبل مباراتهما على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الـ25 من الدوري.