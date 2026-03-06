الحزم يجهز القادسية قبل الخلود

وصل فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى الرس الجمعة ويخوض فيها تدريبه الأخير، قبل مواجهة الخلود، السبت على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، ضمّت بعثة القادسية، التي سافرت عبر الطائرة، أكثر من 20 لاعبًا وعناصر من فريق درجة الشباب.

ويحتضن ملعب الحزم، مساء الجمعة، التدريب الأخير للفريق الشرقاوي، الذي يقوده الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

ويدخل رابع جدول الترتيب إلى المباراة بصفوف مكتملة، إلا من المدافع وليد الأحمد، الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

وكان مقررًا إجراء المباراة الخميس، لكنها تأجلت 48 ساعة بقرار من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إثر إلغاء رحلة للقادسية إلى القصيم.

ويمتلك الضيوف 54 نقطة، فيما يحتل الخلود المركز الـ 14، برصيد 25 نقطة.

وضمن الجولة الماضية، تعادل القادسية 1ـ1 مع ضيفه التعاون، وفاز الخلود 2ـ1 على مضيفه نيوم.