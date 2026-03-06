لينجارد.. الإنجليزي الأول في كورينثيانز

أنهى نادي كورينثيانز البرازيلي، الجمعة، إجراءات التعاقد مع جيسي لينجارد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم السابق، في صفقة انتقال حرة قادمًا من سول الكوري الجنوبي، الذي كان يلعب في صفوفه منذ 2024.

وتعاقد النادي البرازيلي مع لينجارد حتى نهاية عام 2026، مع إمكانية التجديد التلقائي حتى نهاية عام 2027 في حال تحقيق أهداف محددة في العقد.

ويعد لينجارد، البالغ من العمر 33 عامًا، أول لاعب إنجليزي في صفوف النادي البرازيلي، الذي عرض صورته عل حسابه في «إنستجرام» وهو يعرض قميص الفريق الذي يحمل الرقم 77، وكتب: «من المملكة المتحدة إلى فافيلا».

وبدأ لينجارد، مسيرته في أكاديمية مانشستر يونايتد حتى وصل إلى الفريق الأول ولعب له 232 مباراة سجل خلالها 35 هدفًا.

وشارك اللاعب في كأس العالم 2018، وسجل هدفًا واحدًا، بينما احتلت إنجلترا المركز الرابع في حملتها.

في عام 2021، أعير لينجارد إلى وست هام، ثم انتقل إلى نوتنجهام فورست بعد انتهاء عقده مع يونايتد في العام التالي.

ولعب لينجارد 67 مباراة مع سول، سجل خلالها 19 هدفًا. أما على المستوى الدولي فسجل ستة أهداف في 32 مباراة بقميص «الأسود الثلاثة».

وقال لينجارد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «هناك حماس كبير من الجماهير، وهو أمر رائع حقًا. مركز التدريب هنا مذهل. وقد استقبلني اللاعبون بحفاوة بالغة، وكذلك المدرب والمدير الرياضي».