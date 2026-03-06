تجربة جديدة

انضم المهاجم الإنجليزي الدولي السابق جيسي لينجارد إلى صفوف فريق كورينثيانز البرازيلي الأول لكرة القدم، في ثاني تجربة احتراف خارجية لنجم مانشستر يونايتد السابق بعد انتهاء عقده مع سول الكوري الجنوبي الذي لعب له منذ 2024. ويعد الدولي السابق «33 عامًا» أول إنجليزي يلعب للفريق البرازيلي، وثاني لاعب مولود في بريطانيا بعد التركي كولين كاظم ريتشاردز، المتوج ببطولتي باوليستا والبرازيل عام 2017. وإلى جانب مانشستر يونايتد خاض لينجارد تجارب قصيرة مع كل من، برايتون، وويستهام وديربي كاونتي، ونوتنجهام فورست.(المركز الإعلامي- كورينثيانز)