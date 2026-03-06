الأهلاويون: اذكروا المولد بدعوة

رفع جمهور الأهلي لافتة عملاقة «بنر» تحمل صورة ورجاء بالدعاء لفهد المولد، نجم الاتحاد السابق، خلال مباراة الفريقين، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وظهرت صورة للمولد بقميص المنتخب السعودي على لافتة قماشية خضراء اللون تحيطها عبارة «اذكروه بدعوة» في مدرجات جمهور الأهلي خلال موقعة الديربي.

وسقط المولد من شرفة منزله في مدينة دبي الإماراتية، سبتمبر 2024، قبل نقله عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى الرياض، ومنذ ذلك الحين لا يزال غائبًا عن الوعي.

وانطلقت مسيرة اللاعب من نادي الاتحاد، ومثّل الفريق الأول لنحو 11 عامًا، تخللتها إعارة قصيرة لليفانتي الإسباني في 2018.

وفي صيف 2022 انتقل إلى الشباب وظل ضمن صفوفه حتى أوقفه الحادث عن اللعب.

وسبق للمهاجم البالغ من العمر 31 عامًا خوض 24 مباراة أمام الأهلي، وأسهم في سبعة أهداف، بواقع خمسة سجلها، واثنان صنعهما.