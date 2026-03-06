ريسكام.. من حافة الإفلاس إلى مناطحة الكبار

يستضيف فريق ريكسام الويلزي الأول لكرة القدم تشيلسي، السبت، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، في أكبر مباراة يشهدها ملعب «ريس كورس جراوند»، منذ أن أصبح نجما هوليوود المنتج الأمريكي روب ماكيليني والممثل الكندي رايان رينولدز مالكين للنادي قبل نحو خمسة أعوام.

وتذكر جيراينت باري، وهو أقدم موظف في النادي ومؤرخه الرسمي حاليًا، وأمضى أكثر من عقدين من الزمن سكرتيرًا، في وقت لم تكن فيه معايير البث الدولية هي أكبر المخاوف قبل المباريات، بل ما إذا كانت الأضواء القديمة ستعمل من الأساس.

وقال باري في تصريحات صحافية: «أتذكر عندما كنت أتأمل فحسب أن تعمل هذه الأضواء. أو كنت تتساءل عن عدد المصابيح التي احترقت».

وبالنسبة لنادٍ وضع تحت الإدارة القضائية في 2004، وكان يكافح بانتظام لتسديد الرواتب، وغالبًا ما تمر شهور دون حصول موظفيه على أجر، فإن وصول مالكيه الشهيرين رينولدز وماكيليني من هوليوود في عام 2021 بدا أمرًا رائعًا لدرجة يصعب تصديقها.

وأضاف باري: «أنت تفكر، ها هي مفاجأة غريبة أخرى قادمة. ثم تفكر حسنًا، ليس لديهم الكثير ليكسبوه حقًا، لماذا نحن؟».

وصعد الفريق الويلزي من دوري الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثانية في غضون ثلاثة أعوام، ويحتل الآن المركز السادس، ويضغط بشراسة للحصول على مكان في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الملحق.

وخارج الملعب، ارتفعت شعبية النادي بشكل كبير على جانبي المحيط الأطلسي بفضل مالكيه ووثائقي منصة ديزني «مرحبًا بكم في ريكسام».

وقال باري :«قبل 10 أعوام، لم نكن نستطيع إقناع الناس بعبور الطريق لمشاهدة مباراة كرة القدم. الآن، يأتون من جميع أنحاء العالم».

عاش برايان ستيل، الذي كان مشجعًا للنادي طوال حياته، أيامًا عصيبة، عندما كان النادي يعتمد بشكل كامل على العمل التطوعي. وقبل أسبوع من بدء الموسم، كان المشجعون يأتون لطلاء البوابات الدوارة وتنظيفها وإصلاح أقفالها.

وقال ستيل :«كانت الثلوج تتساقط، وكان 500 مشجع موجودين على الملعب قبل ساعتين من بدء المباراة لتنظيفه».

وتجذب الجولات التي يقودها ستيل في النادي زوارًا من جميع أنحاء العالم. وأوضح ستيل :«أحب ذلك. لماذا لا؟ سنكون في الدوري الممتاز في غضون عامين أو ثلاثة أعوام. سنكون في أوروبا في غضون خمسة أو ستة أعوام.. كم هما محظوظان ماكيليني ورينولدز للحصول على أحد أكثر الأندية شغفًا في التاريخ».

وسيصعد الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تتنافس الفرق التي تحتل المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس في مباريات فاصلة، مع مباراة نهائية واحدة في ملعب ويمبلي لتحديد الصاعد الأخير إلى دوري الأضواء.