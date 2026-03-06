قبل نوريتش.. ليدز يخسر المدرب

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، الألماني دانييل فاركه، مدرب فريق ليدز يونايتد الأول لكرة القدم، لمباراة واحدة، وتغريمه ثمانية آلاف جنيه إسترليني، بسبب مواجهته حكام المباراة التي خسرها أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز0ـ1 الشهر الماضي.

وكان فاركه توجه مباشرة نحو الحكم عقب صفارة النهاية، قبل أن يُشهر في وجهه البطاقة الحمراء سريعًا. وذكر إدموند ريمر، مساعد المدرب، أن ما قاله المدرب الألماني كان «عدوانيًا للغاية».

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان: «وُجهت للمدرب تهمة دخول أرض الملعب في نهاية المباراة لمواجهة حكام اللقاء، بما يخالف قوانين اللعبة».

وأضاف البيان: «اعترف دانييل فاركه بالتهمة وقبل عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، إضافة إلى غرامة بقيمة ثمانية آلاف جنيه إسترليني».

ويحتل ليدز حاليًا المركز الـ 15 في ترتيب الدوري، وسيستضيف نوريتش سيتي، الفريق الذي سبق لفاركه تدريبه، في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد.