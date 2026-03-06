هوليماند: مواجهة فرايبورج أهم من أرسنال

أكد كاسبر هوليماند، مدرب فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم، أنه لا يفكر بمواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي، الأربعاء المقبل، مفضلًا التركيز على مباراته أمام فرايبورج في الدوري المحلي، السبت.

وأضاف هوليماند في مؤتمر صحافي، الجمعة: «الدوري الألماني أكثر أهمية بالنسبة لنا الآن، يمكنني القول إننا نركز في مواجهة الغد بنسبة 100 في المئة».

وتابع: «نرغب في أن نأخذ المبادرة مجددًا، وأن نفوز وننتقل للخطوة المقبلة، وسيكون من المهم بالنسبة لنا أن نكون أكثر حسمًا أمام المرمى، وأن نحقق الفوز بالمباريات».

وبعد الفوز على هامبورج بهف نظيف، الأربعاء الماضي، يحتل ليفركوزن المركز السادس في ترتيب الدوري، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط خلف مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم التشيكي باتريك تشيك، الذي غاب عن مواجهة هامبورج، بسبب إصابة عضلية.

وفي مواجهة هامبورج، تم استبدال تشيك بكريستيان كوفان، الذي سجل هدف الفوز.

وقال هوليماند: «كريستيان لم يسجل فقط، لكنه عمل بجد، وضغط بشكل رائع، لقد قدم أداء رائعًا».