فابينيو يعوض الجزائيتين الضائعتين

نجح البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التسجيل من ركلة جزاء، للمرة الثانية بقميص «النمور»، مترجمًا محاولته إلى هدف في شباك الأهلي، الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة 51 من «ديربي جدة» انبرى فابينيو لتسديد ركلة جزاء حصل عليها زميله الهولندي ستيفن بيرجوين، الجناح الأيسر، وأسكنها شباك الأهلي.

وفي المجمل، تحمّل البرازيلي مسؤولية تسديد ركلة جزاء للاتحاد 4 مرات، أهدر اثنتين، وسجل مثلهما.

وأضاع أمام النصر في دوري 2023ـ2024، وأمام الفتح في النسخة التالية من البطولة.

أما ركلته الناجحة الأولى فجاءت أمام الشباب في كأس الملك الموسم الماضي، بينما استقبلت شباك الأهلي الجزائية الثانية.