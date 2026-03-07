الرباعية الثالثة تمنح الهلال نقاط النجمة

اكتسح فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفه النجمة 4ـ0، الجمعة، على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، مكررًا سيناريو مباراتين سابقتين هز خلالهما الشباك بأربعة أهداف في النسخة الجارية للدوري.

وسبق للفريق الهلالي أن سجل أربعة أهداف مرتين في مباراة واحدة في الدوري الموسم الجاري، الأولى في الجولة الثامنة حينما فاز على النجمة 4ـ2، والثانية في مواجهة الفيحاء التي انتهت 4ـ1 لحساب الجولة الـ17.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 43 ليتمكن من افتتاح النتيجة عبر الفرنسي كريم بنزيما.

وقبل الهدف الهلالي بخمس دقائق، لعب النجمة منقوصًا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ناصر الهليل بالبطاقة الحمراء إثر عرقلته سالم الدوسري قائد الهلال وهو في حالة انفراد بالمرمى عند الدقيقة 38.

ولم يختلف سيناريو الشوط الثاني عن سابقه، إذ حضرت الأهداف الهلالية في الدقائق العشر الأخيرة، وكانت بدايتها بالفرنسي كريم بنزيما الذي وقع على هدفه الثاني «81»، وأضاف البرازيلي مالكوم فيليبي الهدف الثالث «85»، واختتم الصربي سيرجي سافيتش المهرجان بالهدف الرابع عند الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، سجل الفريق الهلالي انتصاره الثاني تواليًا، والـ18 في الدوري الموسم الجاري، رافعًا رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، تلقى النجمة الخسارة الثالثة على التوالي، بذلك تجمد رصيده عند 8 نقاط في قاع الترتيب.