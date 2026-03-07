الخليج ينهي الغياب الأطول بالحزم

أنهى فريق الخليج الأول لكرة القدم أطول سلسلة غياب له عن الانتصارات في دوري روشن السعودي، بعدما تغلب على نظيره الحزم بنتيجة 2ـ1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ولم يذق الخليج طعم الفوز خلال الجولات التسع الماضية، مكتفيًا بـ3 تعادلات مقابل 6 هزائم، ليعادل بذلك أسوأ سلسلة له في دوري روشن السعودي التي سجلها عند صعوده من دوري الدرجة الأولى.

وافتتح الحزم التسجيل عن طريق نواف البشري عند الدقيقة 54، قبل أن يقلب أبناء سيهات الطاولة عبر اليوناني كونستانتينوس فورتونيس، الذي أدرك التعادل من علامة الجزاء عند الدقيقة 60، ثم أضاف مواطنه يورجوس ماسوراس الهدف الثاني للخليج عند الدقيقة 72.

وبهذا الانتصار، رفع الخليج رصيده إلى 30 نقطة من 8 انتصارات و6 تعادلات مقابل 11 هزيمة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 28 نقطة، بعدما حقق 7 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 11 خسارة.

ويستضيف الخليج نظيره النصر، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بينما يلتقي الحزم مع الخلود، الخميس، في ديربي الرس.