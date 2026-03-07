بثلاثية الفتح.. التعاون يكرر سيناريو الموسم الماضي

كرر فريق التعاون الأول لكرة القدم تفوقه على نظيره الفتح في الدورين الأول والثاني من دوري روشن السعودي، للموسم الثاني على التوالي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3ـ2، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب النادي القصيمي في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ25 من المسابقة.

وواصل «سكري القصيم» أفضليته أمام الفتح خلال الموسمين الماضي والجاري، إذ حقق الفوز في جميع مواجهاته أمامه، فانتصر في الموسم الماضي بنتيجتي 2ـ0 و2ـ1، قبل أن يعيد السيناريو ذاته في النسخة الجارية بفوزين 5ـ2 و3ـ2.

وافتتح التعاون التسجيل عن طريق الكولومبي روجير مارتينيز من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول عند الدقيقة 45+4، ثم أضاف الإسباني فيرناندو باتشيكو الهدف الثاني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 59، قبل أن يعود مارتينيز ويعزز النتيجة بالهدف الثالث عند الدقيقة 63.

وفي المقابل، قلص الرأس الأخضري جيفرسون الفارق لمصلحة الفتح عند الدقيقة 68 وسجل الثاني علي المسعود «90».

وبهذا الانتصار، رفع التعاون رصيده إلى 44 نقطة، جمعها من 13 انتصارًا و5 تعادلات مقابل 7 هزائم، فيما تجمد رصيد الفتح عند 28 نقطة، بعد أن حقق 7 انتصارات و7 تعادلات مقابل 11 خسارة.

ومن المقرر أن يحل التعاون ضيفًا على نيوم، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، بينما يواجه الفتح نظيره الهلال، السبت المقبل، على ملعب المملكة أرينا.