أكبر انتصار في 8 أعوام.. ثلاثية أهلاوية سادسة تسقط الاتحاد

حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم انتصاره الأكبر على غريمه الاتحاد في آخر 8 أعوام، حاسمًا «ديربي جدة» لمصلحته بنتيجة 3ـ1، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وتقدّم الأهلي أولًا، ثم أدرك الاتحاد التعادل، قبل إحراز الأول هدفين آخرين كفلا له الفوز بالمباراة.

وقصّ الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، شريط أهداف المباراة في الدقيقة 23 مستثمرًا تمريرة الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو.

وتعادل الاتحاد عن طريق ركلة جزاء سددها البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الوسط، في الدقيقة 51.

وردّ الأهلي بهدفين أحرزهما الجناح الجزائري رياض محرز، والمهاجم البديل فراس البريكان في الدقيقتين 59 و84، منهيًا المباراة لمصلحته.

وفاز الأهلي بفارق أكثر من هدف على للاتحاد، للمرة الأولى منذ انتصاره بالنتيجة ذاتها في 25 نوفمبر 2018.

وحسم الأهلي ستة ديربيات بالثلاثة في دوري المحترفين، منها 4 مرات بنتيجة 3ـ1، ومرتان 3ـ0.

وجاء هذا الانتصار، بعد 4 أشهر من فوز الفريق بديربي الدور الأول عبر هدف وحيد لرياض محرز.

وتغلب على الاتحاد مرتين في نسخة دوري واحدة للمرة الرابعة، وعلى غرار مواسم 2015ـ2016 و2019ـ2020 و2023ـ2024.

وواصل سلسلة انتصاراته في الدوري للمباراة السادسة على التوالي، ودون خسارة منذ 15 جولة.

ويعود آخر سقوط له في البطولة إلى 26 ديسمبر الماضي عندما خسر 1ـ2 أمام الفتح لحساب الجولة الـ 11.

وبعد تلك الخسارة، حقق 14 انتصارًا، مقابل تعادل وحيد أمام الهلال من دون أهداف في الجولة الـ 20.

من جهته، خسر الاتحاد في الدوري بعد انتصارين وتعادلين، وللمرة الأولى منذ هزيمته أمام النصر بهدفين نظيفين، 6 فبراير الماضي، لحساب الجولة الـ 21.

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، وتقدم إلى الصدارة مجددًا بفارق نقطة عن النصر الذي لم يلعب بعد مباراته في الجولة.

أمّا الاتحاد فتجمّد رصيده عند 42 نقطة، وأنهى الجولة سادسًا لترتيب الدوري.