ريشة: ديربي جدة دون أخطاء تحكيمية

اتفق المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، مع أغلب قرارات المونتينيجري نيكولا دابانوفيتش، حكم مباراة ديربي جدة، التي كسِبها الأهلي الجمعة، لكنه عاب عليه غياب الشخصية الحازمة وسط اعتراضات اللاعبين.

وفاز الأهلي 3ـ1 على الاتحاد، غريمه التقليدي، في قمة الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وعلّق ريشة، الحكم الدولي المعتزل، على أداء المونتينيجري بالقول: «في النهاية، اتخذ القرارات الصائبة، لكن تقنية الـ VAR ساعدته كثيرًا، ولم يُظهِر شخصية حازمة وسط اللاعبين الذين أكثروا من الاعتراض عليه فبدا مُشتّتًا».

وصادق المصري على رفض احتساب ركلات جزاء للاتحاد في الدقيقتين 4 و23 وللأهلي في الدقيقة 25. وأشار إلى خلو اللعبات الثلاث من أخطاء على المنافس.

وعن ركلة الجزاء التي أحرزها الاتحاد منها هدفه، أوضح المحلل: «الخطأ واضح على زكريا هوساوي الذي أعاق ستفين بيرجوين، ومن وضوحها أرى أنه لم تكن هناك حاجة لمراجعتها على شاشة الـ VAR، لكن الحكم ذهب وشاهدها قبل أن يتخذ قراره».