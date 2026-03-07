فليك: إصابات اللاعبين مسؤوليتي

أكد الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، عن ثقته في تجاوز تأثير الإصابات التي عصفت بلاعبيه، بينما يستعد لزيارة أتلتيك بلباو السبت، لحساب الجولة الـ 27 للدوري المحلي، بهدف الحفاظ على فارق مريح في الصدارة أمام ريال مدريد.

وتعرض برشلونة لإصابتين في خط دفاعه، حيث أصيب جول كوندي وأليخاندرو بالدي خلال الفوز 3-0 على أتلتيكو مدريد في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا الثلاثاء، وهي النتيجة التي لم تكن كافية لتعويض فارق الأربعة أهداف من مباراة الذهاب.

ولا يزال ثنائي خط الوسط فرينكي دي يونج وجافي خارج التشكيلة، لكن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي جاهز للمشاركة ضد بلباو.

وقال فليك في مؤتمر صحافي الجمعة: «هذه الأمور تحدث.. لست سعيدًا. علينا التحدث عما يمكننا تحسينه. هذه مسؤوليتي دائمًا. إنها ليست مسؤولية الطاقم الطبي أو اختصاصي العلاج الطبيعي، إنها مسؤوليتي».

وأضاف: «أريد التحدث إلى الأطباء واختصاصي العلاج الطبيعي والطاقم الفني لمعرفة ما يمكننا فعله بشكل أفضل. الأمر يتعلق بإدارة الفريق، وهذا ليس أمرًا سهلًا، خاصةً في مثل هذه اللحظة الحاسمة. لكننا متفائلون. هذا يمنح اللاعبين الآخرين الفرصة لإظهار مدى براعتهم».

وقال فليك :«لا يزال الطريق طويلًا حتى نهاية مايو.. يتبقى الكثير من المباريات. تعرض لاعبان آخران للإصابة يوم الثلاثاء، علينا التعامل مع الأمر والمضي قدمًا. نحتاج إلى البقاء متفائلين بشأن الأمور التي لا يمكننا تغييرها».

وعلى الرغم من فشل برشلونة في الوصول إلى نهائي كأس الملك، قال فليك إنه استمد الكثير من التشجيع من أداء الفريق. وأضاف الألماني «في النهاية، لم يكن ذلك كافيًا، وعلينا قبول ذلك. لكنني أشعر أننا في مستوى عال جدًا، وهذا يجب أن يمنحنا الثقة».