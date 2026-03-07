مساعد دونيس: فوز الحزم أعاد الثقة.. وهدفنا الاستمرار أمام النصر

أكد اليوناني سيرافيم أنجيليناس، مساعد مواطنه جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أن مواجهة الحزم كانت من أبرز محطات الفريق هذا الموسم، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الانتصار أمام منافس مباشر، وما يحمله ذلك من دفعة معنوية كبيرة للاعبين في بقية المشوار.

وقال خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد عقب المباراة، الجمعة: «هذه المباراة كانت من أهم مبارياتنا هذا العام، وكان لا بد أن نحقق الانتصار اليوم، خاصة أمام الحزم الذي يعد منافسًا مباشرًا لنا.. وقدمنا كرة قدم جميلة». وأضاف: «فخورون بما قدمه لاعبونا في المباراة».

وتابع: «هدفنا هذا الموسم أن ننهي الدوري في الصفحة الأولى من جدول الترتيب، لذلك كانت مباراة اليوم مهمة جدًا، وهذا الفوز يعيد الثقة للاعبين».

واختتم حديثه قائلًا: «علينا مواصلة العمل بالنهج نفسه في المواجهة المقبلة أمام النصر».