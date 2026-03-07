قادري: الخليج قريب من قلبي.. ونتائجنا محترمة

أوضح التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، أن المواجهة أمام الخليج كانت متوقعة الصعوبة نظرًا لما يمتلكه المنافس من إمكانات، مشيرًا إلى أن تعثر خصمه في المباريات الماضية منحه دافعًا إضافيًا للظهور بشكل أقوى.

وقال قادري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد المباراة: «كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، فالخليج يملك إمكانات مميزة، وعدم تحقيقه للانتصار في المباريات السابقة منحه حافزًا كبيرًا».

وأضاف: «حاولنا في الشوط الثاني استغلال الظروف والعودة في المباراة، لكن لم نتمكن من ذلك، وكان بالإمكان تفادي الهدف الثاني، إلا أن الخليج عرف كيف يستغل أخطاءنا».

وتطرق مدرب الحزم إلى علاقته بالخليج قائلًا: «نادي الخليج قريب إلى قلبي بسبب تجربتي السابقة معهم».

وعن تقييمه لموسم الحزم، أوضح: «أعتقد أن نتائجنا محترمة جدًا، ولم أناقش مع الإدارة أي أمر يتعلق بالموسم المقبل».

واختتم حديثه بشأن غياب بعض اللاعبين: «عدم مشاركة السومة وسعيود كان بسبب عودتهما من الإصابة بالتنسيق مع الجهاز الطبي».