كونسيساو: الحكم السعودي أفضل.. والأهلي استفزنا

كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن تفضيله الحكم السعودي على الأجنبي، ناسبًا إلى الأهلي اللجوء إلى إخراج الخصم من أجواء المباراة عبر استفزازه.

وبعد خسارة ديربي جدة 1ـ3 الجمعة على ملعب «الإنماء»، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، صرّح كونسيساو: «هناك أمور لا أريد الحديث عنها، وجهة نظري أن المباراة كانت متكافئة بين الطرفين، لكن بعد الأخطاء التي وقعت منَّا لم نتمكن من السيطرة».

وقال: «للأسف، لم نستطع تطبيق التكتيك بالشكل المطلوب، ولاعبو الأهلي صعّبوا الأمور علينا بحكم أن فريقهم لا يلعب بالضغط العالي».

وأكمل: «الأهلي لديه أسلوب سحب الخصم ونرفزته، واستطاع إخراجنا من المباراة في الوقت الذي كنّا نحتاج فيه إلى العودة».

وانتقد المدرب البرتغالي أداء الحكم دابانوفيتش، ورأى أن الحكم السعودي يتصرف بصورةٍ أفضل من الأجنبي الذي فقد، من وجهة نظره، السيطرة على اللقاء.

وأشار إلى الهدف الأهلاوي الثالث، قائلًا إنه جاء نتيجة خطأ كلّف الفريقَ الكثير، وأضاف: «هناك عدة أمور تسببت في خسارتنا، وهي مباراة ومرّت.. كانت قوية بين فريقين كبيرين، وبدأناها بشكل جيد واكتسبنا الثقة لكن بعد ذلك عاد الأهلي».

وتحدث كونسيساو عن انسجام لاعبي الأهلي وقضائهم وقتًا طويلًا في الفريق، مُردِفًا: «بعكس فريقنا الذي شهد إجراء تغييرات».