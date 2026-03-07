شاموسكا: أمام الفتح حققنا الأهم

شدد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمام الفتح، مؤكدًا على أن حصد النقاط الثلاث يمثل خطوة ضرورية لمواصلة التقدم في جدول الترتيب.

وقال شاموسكا خلال المؤتمر الصحافي: «حققنا اليوم فوزًا مهمًا بنتيجة هامة، ومن المهم حصد الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في سلم الترتيب».

وأضاف: «كنا نعلم أن الفتح يلعب بصورة جيدة ولديه مرتدات كثيرة ويتقن العرضيات، وتلقينا هدفين منها، لكن الأهم هو الفوز وحصد العلامة الكاملة».

وتابع: «كانت لدينا فرصة لتحقيق نتيجة هادئة بدون ضغوطات».

وعن التغيير الفني، أوضح: «خروج متعب المفرج وإدخال محمد الدوسري كان بسبب أن أسلوب الفتح يحتاج توازنًا، خاصةً في الكرات العرضية».

كما تحدث عن جاهزية قاسم لاجامي قائلًا: «منذ أن وقع لنا لم يلعب منذ أربعة أشهر، والآن يخوض مباريات بشكل مستمر، ويتمتع بقامة بدنية جيدة ومستوى ممتاز، وكل مباراة يتطور معنا».