جوميز: التعاون قوي.. والجزائية ليست صحيحة

اعترض البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، على ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للتعاون، عادًا أنها كانت نقطة التحول في اللقاء.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحافي: «دخلنا المواجهة ونحن نعرف أنها مباراة صعبة، وأمام فريق قوي مثل التعاون الذي يقدم أداءً ممتازًا».

وأضاف: «لدينا نقص عددي في بعض المراكز، وحاولنا أن نلعب بتوازن عبر إغلاق المناطق الخلفية».

وتابع: «لاعبونا قدموا مباراة جميلة، وحصلنا على فرصة تهديفية انفرادية».

وتطرق مدرب الفتح إلى لقطة ركلة الجزاء، قائلًا: «في الوقت الإضافي من الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء، وهذه الركلة غيّرت مجريات المباراة».

وأردف: «كانت لمسة بسيطة، وقبل الاحتكاك كان لاعب التعاون قد دفع لاعبنا. أحترم قرار الحكم، لكن لدينا حالات كثيرة لم تُحتسب لنا، وهذا أصعب شيء، أن يُحتسب ضدك ولا يُحتسب لك في الحالات المشابهة».

واختتم حديثه بالقول: «رأيي الشخصي أن ركلة الجزاء ليست صحيحة، وإذا كانت تُعد ركلة جزاء، فلدينا أكثر من 100 حالة مشابهة في الدوري لم تُحتسب لنا».