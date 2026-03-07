إل مايسترو: فقدنا التركيز.. والهلال عاقبنا

أرجع الإنجليزي نيستور إل مايسترو، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، الخسارة 0ـ4 أمام الهلال، الجمعة، في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، إلى قلة تركيز لاعبيه، مؤكدًا أن الهدف الثاني أنهى آمال فريقه في العودة.

وقال إل مايسترو في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «الهلال لديه جودة عالية، وإذا قل التركيز من 100 إلى 95، فإنه يستطيع معاقبتك على أخطائك».

وأضاف المدرب الإنجليزي: «نوايانا كانت واضحة، كنا نريد أن نكون متقاربين ونصعب المباراة على الهلال، وعلى الرغم من أننا لعبنا بعشرة لاعبين بعد الطرد إلا أننا لعبنا بشكل جيد».

وتابع مدرب النجمة: «كان لدينا فرصة في العودة بعد تأخرنا بهدف، ولكن الهدف الثاني أنهى آمالنا، ولهذا خسرنا بهذا العديد من الأهداف».

واختتم إل مايسترو: «خسرنا الطاقة، ومع الأسف كان علينا إجراء بعض التبديلات بسبب الطرد».