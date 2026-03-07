المرة الرابعة.. الأهلي يجدد سيناريو إسقاط الاتحاد مرتين

جدَّد فريق الأهلي الأول لكرة القدم سيناريو الفوز بمباراتيه أمام الاتحاد، للمرة الرابعة في بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008.

وبعد تغلبه على الاتحاد بهدف نظيف للجزائري رياض محرز في الدور الأول، 8 نوفمبر الماضي، حسم الأهلي الديربي مجددًا، مساء الجمعة، بنتيجة 3ـ1، لحساب الجولة الـ 25.

وحملت الثلاثية الأهلاوية توقيع المهاجم الإنجليزي إيفان توني، ومحرز، وفراس البريكان، رأس الحربة.

وفي موسم 2015ـ2016 حقق الأهلي انتصارين على الاتحاد، للمرة الأولى خلال نسخة واحدة من دوري المحترفين.

وآنذاك فاز 3ـ0 في الجولة الثامنة، بتاريخ 22 نوفمبر 2015، وجاءت الأهداف بتوقيع إسلام سراج، والسوري عمر السومة، وعلي الزبيدي.

وإيابًا، فاز بنتيجة 4-2، في الجولة 21، بتاريخ 2 أبريل 2016، وأحرز السومة ثنائية، وتكفّل اليوناني جيانيس فيتفاتزيديس، وحسين المقهوي بالهدفين الآخرين، ومهد ذلك الانتصار طريق الفريق نحو الظفر بلقب الدوري للمرة الأخيرة.

وأعاد الأهلي الكرّة في موسم 2019-2020، عندما حسم ديربي الذهاب 2ـ1، بهدفين سجلهما عبد الفتاح عسيري وعمر السومة، ضمن الجولة 9، بتاريخ 31 أكتوبر 2019، قبل التغلب على جاره بالنتيجة ذاتها إيابًا، في 9 أغسطس 2020، لحساب الجولة 24، بفضل ثنائية جديدة من المهاجم السوري.

وفي موسم 2023-2024، ضرب الأهلي منافسه بهدف وحيد سجله الإيفواري فرانك كيسييه، لحساب الجولة 9، بتاريخ 6 أكتوبر 2023، ثمّ فاز إيابًا بالنتيجة ذاتها، وجاء الهدف بتوقيع فراس البريكان، في 1 أبريل 2024، ضمن الجولة 26.

وبحسمه مواجهتي الديربي في الموسم الجاري، بات الأهلي متفوقًا في عدد مرات تحقيق هذا السيناريو على الاتحاد الذي كرّره 3 مرات، مواسم 2009-2010 و2010-2011، و2021-2022.