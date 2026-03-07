إنزاجي: هجومنا الأفضل في روشن

أثنى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على خط الهجوم، واصفًا إياه بالأفضل في دوري روشن السعودي، بعد الفوز على النجمة 4ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الـ25.

وأوضح إنزاجي خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «يجب أن نتحسن في التمريرة الأخيرة وإنهاء الهجمة، لكن على الرغم من ذلك لدينا أفضل هجوم في الدوري، ونحتاج التحسن، واستعادة اللاعبين الغائبين».

وتابع المدرب الإيطالي: «قدمنا مباراة فيها تركيز عالٍ، وكان من المهم أن نسجل الهدف في وقت مبكر، ولدينا نقص في عدد العناصر، ولكني سعيد بالأداء».

وأضاف مدرب الهلال: «النجمة أدى جيدًا في آخر المباريات، وكان علينا أن نكون مركزين في كل دقيقة، ولم نستطع مضاعفة النتيجة في الوقت الذي أردناه، وسعيد بحالتنا الدفاعية، وأننا لم نتلق أهدافًا».

وامتدح المدرب الإيطالي أداء البرازيلي فيكتور براجا، حارس مرمى النجمة، مؤكدًا أنه تصدى بشكل رائع لتسديدة الصربي سيرجي سافيتش.

وزاد إنزاجي: «كنا نستطيع التحسن في تحركاتنا في العمق ولعب التمريرات السريعة، لكن النجمة فريق منظم، وبعد الطرد لعبوا بتكتل قوي، وحاولنا الوصول إلى مرماهم، وعلى الرغم من ذلك نحتاج إلى التحسن في الحالة الهجومية أكثر».

وأشار مدرب الهلال إلى أن ظروف المباراة تحدد الاعتماد على الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، وأوضح: «نشرك الاثنين أو أحدهما حسب المنافس».

وعن إصابة مراد هوساوي، لاعب الوسط، أجاب: «تعرض إلى شد عضلي، والإصابة ليست قوية، وغدًا يتضح كل شيء».