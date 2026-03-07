رباعية زرقاء

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم انتصاره الثاني تواليًا بعد اكتساحه النجمة برباعية نظيفة، الجمعة على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الهلال)