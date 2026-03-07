يايسله: بالجدية والتركيز.. نحسم قمم روشن

أرجع الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فوزه في العديد من قمم دوري روشن السعودي إلى الجدية والتركيز.

وأبدى ارتياحه لحصد كامل نقاط ديربي جدة ضد الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 25، معلنًا غياب المدافع التركي ميريح ديميرال لعددٍ من الجولات.

وخلال مؤتمر صحافي بعد التغلّب على الاتحاد 3ـ1، ذكر الألماني أن «وصفة تحقيق الانتصارات على الأندية الكبيرة هي العمل الجاد والتركيز طوال دقائق المباراة».

وشدد: «الأهم كان الفوز، والحصول على النقاط الثلاث، الدوري يُعدّ سباقًا ماراثونيًا ولم يُحسَم بعد، ولدينا مباريات قوية مقبلة بدءًا من الجولة الـ 26».

وعن ديميرال المصاب، أوضح: «سنفتقده، سنلعب مباريات كثيرة من دونه، لكن ريان حامد ومحمد بكر يقدمان مستويات كبيرة، هدفنا تطوير اللاعب السعودي، وأرى أن المنتخب السعودي يمتلك عددًا رائعًا من اللاعبين».

ونوَّه الألماني بالتأثير الإيجابي لجماهير الأهلي على لاعبيه، داخل وخارج الملعب، وأكد تحوله، فور انتهاء الديربي، إلى التركيز على مواجهة القادسية ضمن الجولة المقبلة.