السرد حول كأس العالم

يقترب الحدث الأهم في لعبة كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم من الانطلاق، حيث يفصلنا الآن حوالي ثلاثة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، والذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يسيطر السرد الإعلامي العالمي حاليًا عن قضايا خارج اللعبة، وهذا أمر أصبح شبه مكرر في النسخ الثلاث الماضية في كأس العالم، حيث تشير وسائل الإعلام إلى المخاوف والمشاكل، وتحاول بأي شكل من الأشكال تضخيمها.

مشاكل التذاكر ومشاكل التأشيرات ومشاكل الأمن ومشاكل النقل، وعلاقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب التي أصبحت مشكلة بالنسبة لوسائل الإعلام الأوروبية، والكثير والكثير من المشاكل التي لا تنتهي في السرد الإعلامي.

إن حقيقة تحول هذه البطولة من بطولة كرة قدم عادية إلى تظاهرة عالمية حتى أصبحت أكبر منصة عرض في تاريخ البشرية، حولت الحديث عن اللعبة وكرة القدم دائمًا أقل من القضايا الأخرى التي تثار خارج الملعب.

الأكيد أن نسخة 2026 ستكون الأكبر من حيث عدد المباريات، ومن حيث الإيرادات المالية، وهي النسخة التي ستشهد أيضًا الرقصة الأخيرة لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أحد عظماء اللعبة، وهذا بحد ذاته سيكون حدثًا سيخلد هذه البطولة إلى الأبد في سجلات التاريخ، حتى لو حاولت وسائل الإعلام توجيه السرد إلى المشاكل التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية.