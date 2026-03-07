نابولي يضيق الخناق على ميلان

ضيق فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم الخناق على ميلان بفوزه على ضيفه تورينو 2ـ1، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 28 من الدوري.

وفي ظل فقدانه الأمل منطقيًا في الدفاع عن لقبه، نتيجة الفارق الكبير، الذي يفصله عن إنتر المتصدر، يسعى نابولي أقله إلى الحصول على بطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وستكون الوصافة نتيجة إيجابية لفريق المدرب أنطونيو كونتي، إذ قلص الفارق الذي يفصله عن ميلان إلى نقطة فقط بانتظار مباراة الأخير مع جاره اللدود إنتر، الأحد.

وضد فريق لم يخسر أمامه في معقله منذ مايو 2009 «1ـ2»، استعاد نابولي خدمات نجمه البلجيكي كيفن دي بروين، والكاميروني فرانك أنجيسا اللذين جلسا على مقاعد البدلاء بعد غياب طويل بسبب الإصابة، قبل أن يدخل الأول في الدقيقة 79، والثاني مع بداية الشوط الثاني.

وبدأ المضيف الجنوبي اللقاء بأفضل طريقة، مفتتحًا التسجيل منذ الدقيقة السابعة بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء للوافد الجديد البرازيلي أليسون سانتوس، الذي سجل هدفه الثاني بألوان نابولي في رابع مباراة له في الدوري بعد قدومه أوائل الشهر الماضي معارًا من سبورتينج البرتغالي.

لكن فريق كونتي انتظر حتى الدقيقة 68 لإضافة الهدف الثاني عبر المقدوني الشمالي إلييف إلماس بعد تمريرة رأسية من ماتيو بوليتانو.

وكانت نهاية المباراة خاطفة للأنفاس بعدما نجح تورينو في تقليص الفارق عبر رأسية لتشيزاري كاسادي إثر ركلة ركنية «87»، لكن العودة لم تكتمل وحسم نابولي النقاط الثلاث، فيما مني الضيوف بهزيمتهم الـ 14 الموسم الجاري، التي جمدت رصيده عند 30 نقطة في المركز الـ 14.