الانتصار السابع تواليا.. بايرن يضرب جلادباخ برباعية

تحضر فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم بأفضل طريقة لرحلته إلى إيطاليا، حيث يلتقي أتالانتا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 4ـ1، الجمعة، لحساب الجولة الـ 25 من الدوري المحلي.

ودخل فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني إلى اللقاء وهو في الصدارة بفارق 11 نقطة عن غريمه بوروسيا دورتموند الثاني، بعد فوزه على ملعب الأخير 3ـ2 في الجولة الماضية، ليوسع المسافة إلى 14 نقطة مؤقتًا بانتصاره الخامس تواليًا والـ 21 هذا الموسم الجاري.

وحقق البافاري فوزه السابع تواليًا على مونشنجلادباخ للمرة الأولى في تاريخ المواجهات بين الفريقين على الرغم من غياب هدافه الإنجليزي هاري كين بسبب إصابة طفيفة في ربلة الساق، لن تمنعه من المشاركة ضد أتالانتا الثلاثاء.

ولا يبدو أن أحدًا باستطاعته الوقوف في وجه زحف بايرن نحو الاحتفاظ بلقبه، وتعزيز رقمه القياسي باللقب الـ 35، ما يجعل تركيزه منصبًا بشكل أكبر على المشاركة القارية، حيث يسعى إلى تتويجه الأول بلقب دوري الأبطال منذ 2020، والسابع في تاريخه.

وكان البايرن الطرف الأفضل في بداية اللقاء، وترجم ذلك إلى هدف التقدم عبر الكولومبي لويس دياز، الذي أطلق الكرة من اللمسة الأولى في الشباك بعد تمريرة من ليون جوريتسكا «33» رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا بالمسابقة الموسم الجاري.

ثم تحول دياز إلى صناعة الهدف الثاني قبيل صافرة نهاية الشوط الأول للنمساوي كونراد لايمر «45+1»، رافعًا رصيده إلى عشر تمريرات حاسمة.

وبدأ بايرن الشوط الثاني بالحارس الشاب يوناس أوربيج نتيجة إصابة مانويل نوير، لكن ذلك لم يؤثر على اندفاعه، إذ أضاف الهدف الثالث من ركلة جزاء اقتنصها السنغالي نيكولاس جاكسون وترجمها جمال موسيالا بنجاح «57».

وأكمل مونشنجلادباخ اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد روكو ريتز لتسببه بركلة الجزاء، ما سمح لكومباني في إراحة لاعبيه تحضيرًا لرحلة إيطاليا، واستبدال دياس ولايمر والفرنسي دايو أوباميكانو دفعة واحدة «61».

واستغل بايرن التفوق العددي لإضافة الهدف الرابع والاقتراب 10 أهداف من الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسمه واحد، وهو 101 موسم 1971ـ1972، هذه المرة عبر جاكسون بعد عرضية من لينارت كارت «18 عامًا» الذي شارك أساسيًا في اللقاء «79».

وبعدما اطمأن تمامًا على النتيجة، أجرى كومان تبديله الخامس بإخراجه يوزوا كيميش «81»، في أواخر لقاء شهد هدفًا متأخرًا للضيوف عبر البديل المغربي الأصل وائل موحيا «17 عامًا» الذي بات أصغر هداف في تاريخ النادي، وفق موقع رابطة الدوري «89».