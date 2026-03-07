بالانتصار الرابع.. يايسله يعادل «قياسي» جروس

أصبح الألماني ماتياس يايسله أكثر مدرب أهلاوي تحقيقًا للفوز بـ«ديربي جدة» في دوري روشن السعودي، مطابقًا الرقم الذي كان يحمله السويسري كريستيان جروس بمفرده.

وقاد يايسله فريق الأهلي الأول لكرة القدم للفوز على الاتحاد 3ـ1، مساء الجمعة، لحساب الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، في رابع انتصار شخصي له أمام «النمور» ضمن البطولة.

وقبل هذا الفوز، تغلب الألماني على الاتحاد 3 مرات بنتيجة 1ـ0، اثنتان منها في موسم 2023ـ2024، وواحدة ضمن الدور الأول من النسخة الجارية.

وتتوزَّع انتصارات المدرب الأربعة بالمناصفة على موسم 2023ـ2024 والجاري.

وبذلك تقاسم الرقم الذي ظل جروس يحمله منفردًا منذ 31 أكتوبر 2019 عندما هزم الاتحاد للمرة الرابعة في الدوري.

وفي المجمل، حقق الأهلي 15 انتصارًا على الاتحاد ضمن بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008.

وتكفل يايسله وجروس بقيادته إلى 8 انتصارات، فيما فاز مرتين برفقة التشيكي كاريل ياروليم، ومرة واحدة مع كل من البلغاري ستويتشو ملادينوف، والبرتغالي فيتور بيريرا، والأوكراني سيرجي ريبروف، والأرجنتيني بابلو جويدي، والصربي فلادان ميلويفيتش.