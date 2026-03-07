بالقاتل.. الريال يستعيد ذاكرة الانتصارات

أعاد القائد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، إلى طريق الانتصارات بتسجيله هدف الفوز القاتل والصعب على مضيفه سلتا فيجو 2-1 الجمعة على ملعب «بالايدوس» في افتتاح المرحلة الـ 27 من الدوري.

وكان الريال الذي دخل اللقاء بعد خسارتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى منذ 2019، البادئ بالتسجيل عبر لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني «11»، لكن سلتا فيجو أدرك التعادل عبر مهاجمه المخضرم بورخا إيجليسياس «25».

وكان ريال مدريد قريبًا من تلقي الخسارة الثالثة تواليًا، لكن القائم الأيسر حرم قائد سيلتا فيجو البديل المخضرم إياجو أسباس من هز الشباك برده تسديدته القوية من داخل المنطقة.

وفعلها فالفيردي عندما استغل كرة أبعدها ماركوس ألونسو الى خارج المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية ارتطمت بالأخير وعانقت الشباك «90+4».

وخاض الريال المباراة في غياب تسعة لاعبين أساسيين للإصابة والإيفاق أبرزهم هدافه الدولي الفرنسي كيليان مبابي وجناحه البرازيلي رودريجو والإنجليزي جود بيلينجهام، لكنه حقق الأهم وعزز موقعه في المركز الثاني بـ 63 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي برشلونة، حامل اللقب، الذي يحل ضيفًا على أتلتيك بلباو السبت.

وجاء فوز الريال في توقيت مناسب قبل استضافته مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. في المقابل، مني سلتا فيجو بخسارته الأولى في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات والأولى بعد فوزين متتاليين، فتجمد عند 40 نقطة في المركز السادس.

وثأر الريال لخسارته أمام سلتا فيجو 0-2 في سانتياجو برنابيو لحساب المرحلة الـ 15 في السابع من ديسمبر الماضي.

وهدد تشاوميني مرمى مضيفه بتسديدتين من خارج المنطقة مرت إحداهما بجوار القائم الأيسر معلنة عن ركلة ركنية استغلها بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن وعانقت الشباك «11».

ونجح سلتا فيجو في إدراك التعادل عندما تلقى السويدي ويليوت سويدبرج كرة خلف الدفاع من المدافع أوسكار مينجيسا، فتلاعب بالمدافع الدولي الإنجليزي ترنت أرنولد-ألكسندر داخل المنطقة وهيأها إلى إيجليسياس الذي سددها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى «25»، وهو الهدف الـ 11 له في الدوري الموسم الجاري.

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لسويدبرج من مسافة قريبة «45». وحرم القائم الأيسر أسباس من هدف الفوز برده تسديدة زاحفة من مسافة قريبة «88».

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، استغل فالفيردي كرة مشتتة من الدفاع وأطلقها قوية من خارج المنطقة فارتطمت بألونسو وعانقت الشباك «90+4».

ويلعب السبت أيضًا أوساسونا مع ريال مايوركا، وليفانتي مع جيرونا، وأتلتيكو مدريد مع ريال سوسييداد. وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات فياريال مع إلتشي، وخيتافي مع ريال بيتيس، وإشبيلية مع رايو فايكانو، وفالنسيا مع ألافيس، على أن تختتم الإثنين بمباراة إسبانيول مع ريال أوفييدو.