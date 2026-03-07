الاتحاد.. خامس ترتيب ضحايا الأهلي

ألحق فريق الأهلي الأول لكرة القدم غريمه التقليدي الاتحاد بالاتفاق والقادسية في المركز الخامس بين قائمة ضحاياه ضمن بطولة دوري المحترفين التي انطلقت صيف 2008.

وتغلب الأهلي على الاتحاد 3ـ1، مساء الجمعة، لحساب الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، محققًا انتصاره الـ 15 تاريخيًا في «ديربي جدة» ضمن البطولة.

وحقق الفريق الجدّاوي انتصارات بالعدد ذاته على قطبي المنطقة الشرقية في «المحترفين».

ولم يفز أكثر في البطولة سوى على الرائد، والوحدة، والفتح، والفيصلي.

وهزم الرائد 21 مرة، بينما أسقط كلًا من الثلاثة الآخرين 16 مرة.

وفي المجمل، تواجه الأهلي مع الاتحاد 34 مرة لحساب دوري المحترفين، وخسر 10 ديربيات، وتعادل في تسعة، وفاز بالبقية.