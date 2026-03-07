ثلاثية موناكو تُسقط بطل فرنسا

ألحق فريق موناكو الأول لكرة القدم هزيمة قاسية بمضيفه باريس سان جيرمان، حامل اللقب، عندما تغلّب عليه 3ـ1 مساء الجمعة في افتتاح الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي.

جاء ذلك قبل خمسة أيام من قمة نارية بين «بي إس جي» وتشيلسي الإنجليزي، ضمن ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجّل أهدافَ المنتصر، الذي حصد النقاط الثلاث في أرض منافسه «ملعب بارك دي برانس»، الفرنسي ماجنيس أكليوش، والروسي ألكسندر جولوفين، والأمريكي فولارين بالوجون، في الدقائق 27 و55 و73، على الترتيب، فيما سجّل الفرنسي برادلي باركولا في الدقيقة 71.

وللمرة الرابعة، يخسر باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، على صعيد الدوري الفرنسي الموسم الجاري.

بذلك، أسدى موناكو خدمةً إلى لنس، ثاني جدول الترتيب، الذي بات بإمكانه تقليص الفارق المتصدّر إلى نقطة واحدة حال فوزه على ضيفه ميتز الأحد في ختام الجولة.

وتجمّد رصيد باريس سان جيرمان عند 57 نقطة، في المركز الأول، فيما صعد موناكو إلى المركز الخامس مؤقتًا برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف أمام ليل ورين وستراسبورج.

وتغلب موناكو على «بي إس جي» ذهابًا وإيابًا في الدوري. وفي مواجهتين أخريين بينهما الموسم الجاري، فاز الباريسيون 3ـ2 ذهابًا ضمن ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي الإياب تعادل الفريقان 2-2.