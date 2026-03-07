دون استحواذ.. الأهلي ينتصر 11 مرة

رسَّخ فريق الأهلي الأول لكرة القدم مبدأ فوزه دون استحواذ، بانتصار جديد أمام الاتحاد، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وهزم الأهلي غريمه التقليدي 3ـ1 في المباراة التي بلغت فيها نسبة استحواذه على الكرة 46% فقط.

وخسر الأهلي نسبة الاستحواذ لمصلحة منافسيه في 12 من أصل 25 مباراة خاضها ضمن بطولة الدوري.

ولم يتعرض للهزيمة في أي مباراة من الـ 12، محققًا 11 فوزًا، مقابل تعادل وحيد.

وفاز الفريق الجدّاوي بنسبة استحواذ أقلّ مرتين على الاتحاد، ومرة واحدة أمام ضمك، والتعاون، والأخدود، والنصر، والفيحاء، والقادسية لحساب الدور الأول، وأمام الشباب، ونيوم، والخليج ضمن الدور الثاني.

أما التعادل الوحيد فحدث أمام الهلال في مواجهة الدور الثاني التي انتهت سلبية من دون أهداف.

وفي 13 مباراة أخرى ضمن بطولة الدوري، تساوى الأهلي أو تفوق على منافسيه في نسبة حيازة الكرة.