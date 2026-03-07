ليفربول يعاقب الذئاب.. ويطير إلى ثمن النهائي

سجل أندي روبرتسون هدفَا وصنع آخر في الشوط الثاني ليقود ليفربول للفوز 3-1 على مضيفه وولفرهامبتون الجمعة والتأهل إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد المحلي للعبة.

وبعد أن استقبل ليفربول هدفًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليخسر 2-1 عندما التقى الفريقان في الدوري الممتاز الثلاثاء، عاد إلى ملعب مولينو ساعيًا للحفاظ على آماله في الفوز بلقب الموسم الجاري، لكنه قدم أداء هزيلًا في شوط أول باهت.

وأعلن جناح ليفربول ريو نجوموها «17 عامًا» عن نفسه بمراوغة سريعة وتسديدة في الدقيقة 11، وكانت خطورة اللاعب الشاب من بين اللمحات القليلة المشرقة، إذ أحكم فريق «الذئاب» دفاعاته التي واجه ليفربول صعوبة في اختراقها.

وأخيرًا، نجح هجوم ليفربول المتعثر في التسجيل بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما تبادل محمد صلاح وكورتيس جونز التمريرات من اليمين إلى اليسار، وسدد روبرتسون الكرة في الشباك ليفتتح التسجيل.

وبعد دقيقتين، مرر روبرتسون الكرة إلى صلاح ليسجل من مسافة قريبة، واحتسب الحكم الهدف بعدما تحقق من خلال مراجعة طويلة لحكم الفيديو المساعد VAR أن الجناح المصري لم يكن متسللًا.

ومنح هذا الهدف ليفربول دفعة قوية كان في أمس الحاجة إليها، ورغم أن ولفرهامبتون دافع جيدًا إلى أن تأخر في النتيجة، فإنه لم يقدم الكثير هجوميًا.

وأضاف جونز الهدف الثالث «74»، ورغم أن هوانج هي تشان قلص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع فإن ليفربول تأهل إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة دور الثمانية الإثنين المقبل قبل مباراة وست هام يونايتد ضد برنتفورد في الدور الخامس.