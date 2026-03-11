بعد 63 عاما.. خماسية ترد اعتبار أتلتيكو أمام توتنام

ردَّ فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم اعتباره أمام توتنام الإنجليزي بعد نحو 63 عامًا، وفاز عليه 5-2، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقان التقيا بتاريخ 15 مايو 1963 في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، وتفوق السبيرز بنتيجة 5ـ1 وفازوا باللقب على ملعب نادي فينورد الهولندي أمام أكثر من 49 ألف متفرج.

وعلى ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو، عاش التشيكي أنتونين كينسكي، حارس مرمى توتنام، ليلة ‌للنسيان في ظهوره الأول ​منذ ‌أكتوبر ⁠الماضي، وثالث ⁠مشاركة له خلال الموسم الجاري.

وتسبب الحارس في خطأين فادحين، ليمنح أتلتيكو تقدمًا مريحًا، قبل استبداله في الدقيقة 17 بقرار فني من المدرب الكرواتي إيجور تودور، مباشرة بعد الهدف الثالث لصاحب الأرض.

وافتتح الإسباني ⁠ماركوس يورنتي التسجيل في الدقيقة ‌السادسة بعد انزلاق الحارس ‌كينسكي أثناء لعب الكرة، ​وضاعف زميله الفرنسي أنتوان جريزمان ‌النتيجة في الدقيقة 14 عندما فقد الهولندي ميكي ‌فان دي فين، مدافع توتنام، توازنه أيضًا.

وبعد دقيقة واحدة، سجل الأرجنتيني خوليان ألفاريز الهدف الثالث إثر خطأ من كينسكي في إبعاد الكرة، وهو أسرع تقدم ‌لفريق بثلاثة أهداف في مباراة ضمن مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال ⁠أوروبا.

وبعد ⁠استبدال كينسكي بالإيطالي جويلمو فيكاريو، أضاف أتلتيكو الهدف الرابع عندما أكدت تقنية خط المرمى تجاوز رأسية مدافعه الإسباني روبن لو نورماند خط المرمى، عقب ارتدادها من ركلة حرة نفذها جريزمان. وقلص الإسباني بيدرو بورو، ظهير أيمن توتنام، الفارق في الدقيقة 26.

وانطلق ألفاريز من منتصف ملعبه ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 55، قبل أن يستغل الإنجليزي دومينيك ​سولانكي خطأ للسلوفيني يان ​أوبلاك، حارس مرمى أصحاب الضيافة، ويسجل هدفًا منح توتنام بصيصًا من الأمل، قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل.