أمام النصر.. الجبال يفاضل بين عسيري والقيضي

يفاضل التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، بين نايف عسيري ومهند القيضي، لاختيار أحدهما عوضًا عن سعيد الربيعي الغائب بسبب أسري أمام النصر السبت، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجبال، الذي يخوض مواجهته الثانية، منذ التعاقد معه خلفًا للروماني ماريوس سوموديكا، سيعتمد على العناصر الأساسية التي أسهمت في تحقيق الفوز على الفتح في الجولة الماضية، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر.

وبيّن المصدر أن المدرب التونسي، بث الحماس والتفاؤل أثناء التدريبات، وطالب اللاعبين بمضاعفة الجهود، بعد أن خطف أول ثلاث نقاط عقب توليه الدفة الفنية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة الأساسية، التي سيتم اعتمادها ظهر السبت المقبل، على أن يدخل بتشكيل مكون من البرازيلي صامويل ليما، في حراسة المرمى وأمامه في خط الدفاع حسين الزبداني وكوراي جونتر ومعاذ فقيهي، «عسيري أو القيضي»، وفي الوسط الأرجنتيني ماتيو بوريل والكولومبي سيباستيان بيدروزا والكاميروني كريستيان ياسوجوج وعبد العزيز هتيله وفي المقدمة، الألماني خالد ناري وصالح آل عباس.

ويحتل الأخدود المرتبة قبل الأخيرة بـ 16 نقطة، بعد أن كسب 4 مباريات والخسارة في 19 والتعادل في 4 مواجهات.