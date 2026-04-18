ادعموا ممثلي الوطن لتحقيق الأولويات الحقيقية

بعد نهاية الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة خرج فريق الاتحاد السعودي من هذا الدور على يد ماتشيدا الياباني، وسبقه الهلال بالخروج أمام السد القطري على الرغم من ميزة الأرض والجمهور للأندية السعودية! ولم يتبقَّ لنا في هذه البطولة إلا فريق الأهلي السعودي، بطل النسخة السابقة، الذي تفوَّق على فريق جوهور دار التعظيم الماليزي على ملعب الإنماء، ويطمح لتحقيق لقب هذه النسخة أيضًا، ليصبح أول فريقٍ سعودي يحقق نسختين على التوالي، ويؤكد التطور الحاصل في رياضتنا، وتميُّز الدوري السعودي عن بقية دوريات الدول الآسيوية.

سيلتقي الأهلي في الدور نصف النهائي فريق فيسيل كوبي الياباني، و«الملكي» هو الفريق الأقدر والأجدر بوجود كوكبةٍ من النجوم السوبر، وبدعمٍ من جماهيره الغفيرة.



وفي الجانب الآخر، سيلعب النصر في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2. ويطمح الأصفر إلى أن الفوز بلقب البطولة، ليصبح بذلك أول فريقٍ سعودي يحققها.

وعند النظر للفرق المتأهلة إلى الأدوار المتقدمة في «آسيا 2» سنجد أنها لا تقلُّ قوةً وخبرةً عن فرق النخبة، بل إن كثيرًا منها شارك في النخبة خلال مواسمَ سابقةٍ، فمن فرق غرب آسيا الواصلة إلى ربع النهائي هناك الأهلي القطري، والوصل الإماراتي، ومن شرق القارة الفريق الشرس جامبا أوساكا الياباني.

وعكسَ الفرق السعودية في النخبة، سيفتقد النصر ميزة الأرض والجمهور حيث سيلتقي فريق الوصل على ملعب في الإمارات، وقد أعدَّ العدة لهذا اللقاء التاريخي الذي يحضر فيه رونالدو ورفاقه الى ملعب زعبيل.

عليه، تُعلِّق جماهير الفريقين بصفةٍ خاصَّةٍ، والسعودية بصفةٍ عامةٍ آمالها على الأهلي والنصر لانتزاع البطولتين، وتحقيق الأولويات المطلوبة، وتأكيد علو كعب الكرة السعودية في آسيا. ولأن خروجهما، لا سمح الله، يُعدُّ خيبةَ أملٍ للمتفائلين بالمشروع الرياضي، فإننا نطالبهما ببذل الجهد، ورفع لواء الفرق السعودية، وندعو الجماهير لدعم ممثلي الوطن.